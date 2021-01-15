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الحرس الوطنى الأمريكى: نشر 21 ألفًا من عناصر الحرس لتأمين يوم التنصيب

الجمعة، 15 يناير 2021 01:54 ص
الحرس الوطنى الأمريكى: نشر 21 ألفًا من عناصر الحرس لتأمين يوم التنصيب بايدن
كتب أحمد عرفة

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أكد الحرس الوطني الأمريكي في بيان، أنه تم إعطاء الإذن بنشر ما يصل إلى 21 ألفا من عناصر الحرس لتأمين يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها قالت قيادة الحرس الوطني الأمريكي، إنه نحو 7 آلاف عنصر من الحرس ينتشرون في العاصمة واشنطن لتأمين الدعم للقوات الأمنية، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، ظهرت لقطات فيديو انتشار مكثف من عناصر الحرس الوطني الأمريكي في محيط مبنى الكابيتول لتأمين مبنى الكونجرس خلال جلسة التصويت على مسائلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والتي انتهت بتشريع ينص على محاكمة رئيس الولايات المتحدة الحالى، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس، ليمهد الطريق الآن لمحاكمته فى مجلس الشيوخ.

 

 


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