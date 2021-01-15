اليوم السابع
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التحفظ على 60 أسطوانة أكسيجين بشكرة قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية

الجمعة، 15 يناير 2021 02:44 م
التحفظ على 60 أسطوانة أكسيجين بشكرة قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية أسطوانات أكسيجبن - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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ضبطت مباحث التموين فى القليوبية صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية يقوم بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والإستفادة من فارق السعر مستغلاً الظروف الراهنة، وتم التحفظ على 60 أسطوانة وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير الأمن إخطارا من العقيد محمد غيته رئيس مباحث التموين، بورود معلومات تفيد بقيام صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والإستفادة من فارق السعر مستغلاً الظروف الراهنة.

وعقب تقنين الإجراءات قادة رئيس مباحث التموين حملة وجرى ضبط صاحب الشركة ومداهمة مخزنه وعثر بداخله على 60 أسطوانة أكسجين، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.


اخبار القليوبية

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