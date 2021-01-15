اليوم السابع
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البرلمان اليونانى يوافق على شراء 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال"

الجمعة، 15 يناير 2021 12:20 ص
البرلمان اليونانى يوافق على شراء 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" طائره من طراز رافال
أثينا أ ش أ

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وافق المشرعون فى اليونان، على شراء 18 طائرة مقاتلة فرنسية الصنع من طراز "رافال" وذلك كجزء من خطة تسلح أعلنت عنها الحكومة فى سبتمبر الماضي.

 

وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن اليونان خصصت 11.5 مليار يورو (14 مليار دولار) لتحديث قواتها المسلحة خلال الخمس سنوات المقبلة وفى وقت يتصاعد فيه التوتر مع تركيا المجاورة.

 

وأضافت الشبكة أنه من المقرر أن يبدأ تسليم الـ 18 طائرة المُشار إليها منتصف العام الجارى على أن ينتهى خلال عامين.

 

وأشارت "إيه بى سى نيوز" إلى أن 12 طائرة منها فى الخدمة حالياً فى فرنسا وسف تصنع شركة "داسو للطيران" 6 طائرات أخرى.

 

ومن المتوقع، حسب "إيه بى سى نيوز"، أن تبلغ تكلفة الطائرات النفاثة وصواريخ جو-جو من طراز ميتور المصاحبة لها 2.3 مليار يورو (3.4 مليار دولار).

 


البرلمان اليوناني

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طائرات رافال

طائرة مقاتلة فرنسية

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