اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يناير 2021 03:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأفريقية للأمن والحراسة تؤمن سيتي كلوب في كفر الشيخ.. صور

الجمعة، 15 يناير 2021 02:43 م
الأفريقية للأمن والحراسة تؤمن سيتي كلوب في كفر الشيخ.. صور جانب من الزيارة
كتب محمود عبد الراضي ـ كفر الشيخ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نادي سيتي كلوب بكفر الشيخ استعدادًا لافتتاحه. وأشاد عدد من المسئولين خلال تفقد النادي بالتواجد الفعال لرجال "المجموعة الافريقية للأمن والحراسة"، الذين يتولون تأمين النادي، حيث تعد المجموعة رائدة في تأمين المباني الرياضية والأحداث المختلفة.

يذكر أن "الافريقية للأمن والحراسة" نجحت في تأمين البطولة الافريقية التي أقيمت بالقاهرة، فضلًا عن تأمين نفس البطولة تحت سن 23 سنة، وتأمين بطولة كأس العالم لليد المقامه حاليا بمصر حتى نهاية الشهر الجاري، وتأمين كافة المباريات الكبيرة، وتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، فضلًا عن تأمين الأحداث الوطنية وعددًا من المباني الهامة أبرزها وزارة الشباب والرياضة وجامعة الأزهر وشارع المعز.

 

الاجراءات الاحترازية
الاجراءات الاحترازية

 

تأمين النادي
تأمين النادي

 

رجال الأمن
رجال الأمن

 

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

 


سيتي كلوب

تامين سيتي كلوب

الافريقية

اخبار الرياضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة