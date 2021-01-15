الأفريقية للأمن والحراسة تؤمن سيتي كلوب في كفر الشيخ.. صور

كتب محمود عبد الراضي ـ كفر الشيخ محمد سليمان

زار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نادي سيتي كلوب بكفر الشيخ استعدادًا لافتتاحه. وأشاد عدد من المسئولين خلال تفقد النادي بالتواجد الفعال لرجال "المجموعة الافريقية للأمن والحراسة"، الذين يتولون تأمين النادي، حيث تعد المجموعة رائدة في تأمين المباني الرياضية والأحداث المختلفة.

يذكر أن "الافريقية للأمن والحراسة" نجحت في تأمين البطولة الافريقية التي أقيمت بالقاهرة، فضلًا عن تأمين نفس البطولة تحت سن 23 سنة، وتأمين بطولة كأس العالم لليد المقامه حاليا بمصر حتى نهاية الشهر الجاري، وتأمين كافة المباريات الكبيرة، وتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، فضلًا عن تأمين الأحداث الوطنية وعددًا من المباني الهامة أبرزها وزارة الشباب والرياضة وجامعة الأزهر وشارع المعز.



الاجراءات الاحترازية



تأمين النادي



رجال الأمن