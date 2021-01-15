الأبن يلحق بأمه فى دار الحق بعد أسبوعين من وفاتها والمئات يشيعون جثمانه بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الحزن خيمت على أهالى قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك عقب وفاة موجة لغة عربية حزنا على والدته والتى توفيت منذ أسبوعين عقب حجزها بمستشفى نتيجة سوء حالتها الصحية، وتأثر بوفاتها لارتباطه الشديد بها منذ الصغر .

وشيع المئات من أهالى قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، جنازة أيمن فودة موجة اللغة العربية، وذلك ليلحق بوالدته والتى توفيت منذ أسبوعين.

وأكد أهالى القرية أن المتوفى كان حسن الخلق وطيب السمعة وكان متعلق بوالدته جدا، حيث كان لا يفارقه أبدا طيلة حياته، حيث كان عند الذهاب إلى العمل يحرص كل ساعة على الاطمئنان عليها بالهاتف، حيث إنها كانت تمثل له كل شيء فى الحياة .