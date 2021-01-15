افتتاح 5 مساجد جديدة فى القنطرة بالإسماعيلية اليوم

الإسماعيلية – صبرى غانم

أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية، افتتاح 5 مساجد جديدة اليوم الجمعة بمركز ومدينة القنطرة غرب فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله "عز وجل".

وأضافت المديرية، أن المساجد التى سيتم افتتاحها بعد احلالها وتجديدها فى القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية هى مستشفى الخلفاء الراشدين بقرية أبو خليفة بالقنطرة غرب ويقام على مساحة 132 مترا بتكلفة 800000 ألف جنيه بالجهود الذاتية ومسجد الإيمان بالكيلو 16 بالقنطرة غرب، المقام على مساحة 180 مترا بتكلفة 1200000 جنيه بالجهود الذاتية ومسجد الرحمة بالكيلو 11 المنشار بالقنطرة غرب والمقام على مساحة 130 مترا بتكلفة 795000 جنيه بالجهود الذاتية ومسجد المتقين بخط البحر بالقنطرة غرب، المقام على مساحة 150 مترا بتكلفة مليون جنيه بالجهود الذاتية ومسجد عباد الرحمن بقرية البياضية بالقنطرة غرب والمقام على مساحة 150 متر بتكلفة 38 ألف جنيه بالجهود الذاتية.

وينيب الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، الشيخ مجدى عاشور مدير أوقاف القنطرة غرب بافتتاح مساجد القنطرة غرب.