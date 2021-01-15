إغلاق 6 منشأت وسط الإسكندرية لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وأسفرت الحملة عن إغلاق 6 منشأت عبارة عن مجمع مطاعم ؛ 3 كافيه؛ 2 مقهى ومحل فطاطرى .

و اشار حى وسط الإسكندرية فى بيان له اليوم إلى أن الحملة تأتى تفعيلا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشان الخطة الشاملة للحماية من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا،وتنفيذا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، حيث قامت حملة مكبرة للتفتيش على المطاعم ؛ الكافيهات، المقاهى والمحلات ، بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، ومشاركة الإدارات المعنية.

و تم خلال الحملة المرور والتفتيش على تلك المنشآت بطريق بشارع السلطان عبد العزيز ومنطقة وابور المياه ، لمتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ، وأسفرت عن اغلاق 6 منشآت، عبارة عن: مجمع مطاعم 7 بارتيشن بشارع السلطان عبد العزيز ، 3 كافيه بوابور المياه ، 2 مقهى بسور النادى الأوليمبي؛ و محل فطاطرى بوابور المياه، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما واصل اللواء علاء يوسف تأكيداته خلال الحملة على أصحاب المحال ،المطاعم، الكافيهات ،والمقاهى بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات و أدوات التعقيم وأجهزة قياس درجات الحرارة بمداخل المنشات؛، تحقيق التباعد ،والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صنادق القمامة والتخلص الأمن من المخلفات، وكذا تم التنبيه على المواطنين المترددين على تلك المنشات بالإلتزام بالاجراءات الوقائية ،حفاظا على سلامتهم وجارى المتابعة.