إعادة فتح التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى بالمجان لأهالى قرية نقاليفة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قررت شركة الفيوم للغاز، إعادة فتح التعاقد بالمجان لأهالى قرية نقاليفة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك بعدما أغلقت التعاقد فى وقت سابق بعدما استوفت أعداد الحالات المقررة لتوصيل الغاز بالمجان للقرية.

وقرر المهندس محمود حسين رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم للغاز إعادة فتح التعاقد وزيادة الحالات المقررة للقرية من منحة الاتحاد الأوروبي وذلك بعد مناشدة أهالى القرية لمسئولى الشركة بزيادة الحالات .

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة استجابت للأهالى تماشيا مع توجه القيادة السياسة وسياسة الوزارة وتعليمات وزير البترول فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أنه سبق الاستجابة وزيادة الحالات لعدة قرى بالفيوم منها زاوية الكرادسة وبيهمو.