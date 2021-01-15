اليوم السابع
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الجمعة، 15 يناير 2021 09:44 م
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إخلاء إدارى لعقارين غرب الإسكندرية بعد إنهيار أجزاء بدون إصابات بشرية

الجمعة، 15 يناير 2021 08:21 م
إخلاء إدارى لعقارين غرب الإسكندرية بعد إنهيار أجزاء بدون إصابات بشرية سقوط أجزاء من عقار فى شارع التوفيقية بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ، بلاغ بسقوط أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق بشارع التوفيقية خلف حي غرب أمام مسجد شعيت، وتم تنفيذ  إخلاء إدارى بالقوة الجبرية للعقار ، كما تم إخلاء العقار المجاور له حفاظا على أرواح السكان .

وكشفت معاينة مديرية التضامن الإجتماعى بالاسكندرية ،بناءا علي توجيهات الدكتورة  ماجدة جلاله ، وكيل الوزارة ، أن العقار المنهار بشارع التوفيقية مكون من 4 طوابق ويسكنه 4 أسر بعدد 9 أفراد وصادر له قرار إزالة منذ 4 سنوات وإثر انهيار العقار أنهار جزء من العقار المجاور ويسكن به فردين ولا يوجد خسائر في الأرواح وتم توفير مكان للإغاثة بالعوايد ، وجاري إجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة بعد استكمال المستندات

يذكر أن الاسكندرية تعرضت لآمطار غزيرة أمس فى نوة الفيضة الكبرى ،وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى انخفاض فى درجات الحرارة، وسقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحياناً / متوسطة / خفيفة، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلى خفيفة مصاحبة لنشاط رياح وذلك حتى يوم الثلاثاء القادم..

 

الانقاض
الانقاض

 

العقار القدم
العقار القدم

 

العقار المنهار
العقار المنهار

 


اخبار الاسكندرية

حى غرب

نوة الفيضة

عقارات الاسكندرية

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