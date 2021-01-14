10 معلومات عن مجمع الألومنيوم بنجع حمادى.. ينتج 320 ألف طن سنويا

قنا صابر سعيد

مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادى شمالى محافظة قنا أكبر قلعة لصناعة الألومنيوم فى العالم العربى التى تنتج آلاف الأطنان سنويًا، وأقيم عام 1969 لاستغلال الطاقة الكهرومائية التى تولد من السد العالى بأسوان، ويعمل فى المجمع أكثر من 6500 عامل، كما يضم وحدات سكنية للعاملين وذويهم.





يستعرض اليوم السابع أهم 10 معلومات عن مجمع الألومنيوم والتى منها:

1. مجمع الألومنيوم يقع فى مدينة نجع حمادى على الظهير الصحراوى وتبلغ مساحته 5000 فدان.



2. يعد مجمع الألومنيوم من أكبر المصانع فى العالم العربى بقدرة إنتاجية 320 ألف طن سنويًا.



3. يضم المجمع مساكن لخدمة العاملين ومساحات زراعية، ومدارس ومعاهد ونادى الألومنيوم.



4. أنشئ بعد بناء السد العالى بعد إن توفرت الطاقة، حيث يحتاج استخلاص الألومنيوم إلى خام الألومنيوم، الألومنا، البوكسيت، وطاقة كهربائية عالية لعمليه التحليل الكهربى.



5. يوجد بجانب المصنع محطه تحويل للكهرباء لتزويده بالطاقة اللازمة.



6. يحتوى المصنع على 252 خلية إنتاج بالمصنع مقسمة على 12 عنبرا ضمن 6 خطوط إنتاج، الخط الواحد يحتوى على 92 خلية بإجمالى طاقة كلية 320 ألف طن ألومنيوم سنويا.



7. يعمل به ورديات على مدار الأربع والعشرين ساعة فى ظروف قاسية وخاصة فى فصل الصيف حيث ارتفاع درجات الحرارة أمام خلايا ينبعث منها لهيب نيران الصهر.



8. تقوم شركة مصر للألومنيوم بتصدير نصف إنتاجها تقريبا المنتجات وبنسب متفاوتة تزيد فيها نسبة صادرات بعض الأصناف تامة الصنع على 95%.



9. من المتوقع أن ينخفض استهلاك الكهرباء بالخلايا الجديدة من 14 ألف كيلو وات/ساعة/طن إلى نحو 12.500 ك.و.س/طن.



10. من المتوقع زيادة تيار الخلية وكفاءة التيار ومضاعفة إنتاجية الخلية يوميًا مع خفض استهلاك الكربون من 423 كجم/طن إلى 400 كجم/طن بما يعنيه ذلك من تحسن الأثر البيئى.