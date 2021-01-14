وكيل الرى لمدن بالقناة: 500 مليون جنيه تكلفة مشروعات تبطين الترع

الإسماعيلية – صبرى غانم

قال المهندس محمد عطية، وكيل وزارة الرى والموارد المائية لمحافظات القناة بالإسماعيلية فى حواره لـ "اليوم السابع"، إن محافظات القناة تحظى بالعديد من المشروعات القومية فى مجال الرى والصرف وتبطين وتأهيل الترع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف المهندس محمد عطية، أن نصيب محافظات القناة فى المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع حوالى 143 كيلو متر بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه تشمل 256 مشروعات جار تنفيذها، و26 مليون جنيه للأعمال الجارى طرحها و44 مليون جنيه للأعمال الجارى دراستها و163 مليون جنيه للأطوال الباقية، مؤكدا أن نسبة التنفيذ فى مشروعات تبطين الترع بمحافظات القناة حوالى 30%.

وأكد أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يهدف إلى المحافظة على مياه الرى من الهدر والتلوث وتوصيل هذه المياه إلى الأراضي الزراعية "المستخدم النهائى".

وقال إن هذا المشروع يهدف إلى خفض تكلفة الصيانة الدورية للترع وللحد من نمو الحشائش المائية وكذلك المظهر الحضارى للترع والاستفادة كذلك من جسور الترع، ومنافع الترع فى أوجه الاستخدامات التى لا تؤثر على سريان المياه بالترع، وكذلك الحد من تسرب المياه والتأثير على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى إنشاء طرق على جسور هذه الترع لربط القرى والتوابع ببعضها البعض ورفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل لدى المزارعين بوصول المياه إلى كل الأراضى الموجودة على الترع فى أوقات قياسية والقضاء على كل مشاكل المياه فى عدم وصولها إلى النهايات وتحسن نوعية المياه والمحافظة على البيئة توفير المياه المهدرة وخاصة أننا فى أمس الحاجة إلى كل قطرة مياه.