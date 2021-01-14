وزير الصحة الفرنسى يعلن استراتيجية تهدف لاختبار مليون طفل ومعلم شهريا للكشف عن كورونا

كتب ـ أحمد علوى

أعلن وزير الصحة الفرنسى، أوليفييه فيران، اليوم الخميس، عن بروتوكول لاختبار ما يصل إلى مليون طفل ومعلم شهريًا للكشف عن Covid-19 والتعامل مع انتشار السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا التى اندلعت من بريطانيا.

"وقال فيران وفقاً لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، لقد وضعنا بروتوكولًا يهدف إلى فحص ما يصل إلى مليون طفل ومعلم شهريًا، وهو أمر ضخم، وقال الوزير خلال رحلة إلى منطقة ميتز، أن نوع الفيروس "يبدو أكثر عدوى" أيضًا لدى الأطفال".

وتطرق إلى أنه فى الوقت الحالى لا يوجد اى نية لإغلاق المدارس بشكل تام وإنما يتوقف الامر فقط على المدارس التى يظهر بها حالات.

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 23852 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 19725 الثلاثاء، لكنها تنخفض عن 25379 حالة مسجلة يوم الأربعاء الماضى.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة كذلك أن 229 توفوا جراء الفيروس فى المستشفيات، انخفاضا من 355 الثلاثاء.