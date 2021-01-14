هندسة كهرباء أرمنت بالأقصر تجهز قواعد خرسانية لتركيب محولين بنجع دنقل

الأقصر – أحمد مرعى

قال العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اليوم الخميس، إن هندسة كهرباء أرمنت قامت ببناء وتجهيز قواعد خرسانية بناحية نجع دنقل بمركز أرمنت استعدادا لتركيب عدد 2 محول كهرباء قدرة 300 ك ف أ بدلا من 200 ك ف أ .

وذلك تحت إشراف على الشافعى مدير هندسة كهرباء أرمنت، وأضاف عاشور أنه من المقرر أن يتم تركيب المحولات قدرة 200 ك ف أ بقرية الرزيقات بحرى بدلا من محول الصحارة ومحول أبو شريفة قدرة 100 ك ف أ، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بواسطة الهيئات والشركات الحكومية بنطاق المراكز والمدن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

كان قد أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، تواصل حملات إزالة التعديات، حيث شنت الوحدة المحلية للمركز حملة لإزالة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية فى المهد، ما أسفر عن إزالة مخالفتين تعدى بالبناء على أرض زراعية فى المهد.

وأضاف أنه تمت إزالة مخالفة تعدى بالبناء على أرض زراعية على مساحة 175م بناحية مشيمش بأرمنت الحيط أرض إصلاح زراعى، ولتعذر دخول المعدات حفاظاً على الزراعات تمت الإزالة يدويا على كامل المسطح بمعرفة عمال مرافق أرمنت الحيط، وتمت الحملة تحت إشراف فتحى العنجيرى رئيس مرافق أرمنت الحيط ومسؤلى التنظيم والإصلاح الزراعي، وبناحية أرمنت الوابورات تم إزالة مخالفة تعدى بالبناء على أرض زراعية على مساحة 175م بحوض الشروة أرض إصلاح زراعي، وتم التحفظ على الطوب المستخدم حتى لا يتم استخدامه فى المخالفة مرة أخرى، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف خالد محمد حسين مدير مرافق المركز ومسئولى التنظيم والإصلاح الزراعى وحماية الأراضى.