نائبة الرئيس الأمريكى: أولويتنا السيطرة على الوباء وإعادة الناس إلى العمل

كتب هيثم سلامة

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو باين، أن الأولوية لهما ستكون السيطرة على وباء كورونا، حيث عودة المواطنين إلى أعمالهم والأطفال إلى مدارسهم، وذلك فور تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب في 20 يناير الجارى.

وكتبت كامالا هاريس، عبر حسابها بموقع تويتر منذ قليل، قائلة:" أنا والرئيس جون بايدن يجب أن تكون أولويتنا الأولى هي السيطرة على هذا الوباء، وإعادة الناس إلى العمل، وإعادة أطفالنا إلى المدرسة، وهذا هو تركيزنا".





وكانت قالت في تغريدة سابقة:" توفي أكثر من 384 ألف أمريكي بسبب COVID-19. في التاسع عشر من يناير ، سنكرم الأرواح التي فقدت ونحزن مع المجتمعات في جميع أنحاء بلدنا التي تغيرت إلى الأبد من هذا الفيروس المميت".





يأتي ذلك بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكى عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب سلوكه فى 6 يناير 2021، بعد جهوده السابقة لتخريب وعرقلة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقالت مجلة بولوتيكو إن المسائلة الآن ذهبت إلى مجلس الشيوخ، الذى يجب أن يجرى المحاكمة ويليها تصويت على ما إذا كان سيتم عزل الرئيس من منصبه، من المرجح أن يتم دفع المحاكمة إلى الأيام الأولى لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث أكد زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لوسائل الإعلام يوم الأربعاء أنه لن يعقد مجلس الشيوخ مرة أخرى قبل تنصيب بايدن.

وتعتبر هذه أخبار سيئة لأول 100 يوم لبايدن، حيث يمكن أن تؤدى العملية الطويلة إلى عرقلة أولويات السياسة وترشيحات مجلس الوزراءـ كما أنه سيضع ترامب فى قلب الحياة السياسية الأمريكية لفترة طويلة بعد تنصيب بايدن - تمامًا كما تسعى البلاد يائسة لقلب الصفحة، وقد يكون لدى الجمهوريين حافز لإطالة أمدها حتى يصبح تمرير المجموعة التشريعية الأولى لبايدن أكثر صعوبة.