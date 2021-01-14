منسق الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب: علينا الحفاظ على ممارسة الضغط على إيران

كتب أحمد عرفة

قال منسق وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب ناثان سيلز: علينا الحفاظ على ممارسة الضغط على إيران ووكلائها، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف منسق وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب: مقاربتنا لمحاربة الإرهاب تقضي بدعم الشركاء حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم.

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن عضو القاعدة أبو محمد المصرى الذى قتل قبل نحو عام كان يعيش في إيران، موضحا أن تنظيم القاعدة ومؤسسها أسامة بن لادن حصلوا على قدرات من إيران.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى، أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم، لافتا إلى أن القاعدة وجدت الملاذ الآمن في إيران، لافتا إلى أن النظام الإيراني لم يختم جوازات سفر أعضاء القاعدة أثناء تنقلهم، لافتا إلى أن إيران ساعدت القاعدة لتنفيذ هجمات سبتمبر.



وقال مايك بومبيو، إن إيران سمحت للقاعدة بإقامة مقر للعمليات، موضحا أن إيران سمحت لقادة القاعدة داخل إيران بحرية الحركة.