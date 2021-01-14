مصادر بالحزب الديمقراطى الإيطالى تتوقع إجراء انتخابات مبكرة فى يونيو

فاطمة شوقى

قالت مصادر فى الحزب الديمقراطى الايطالى، الكيان السياسى الأكبر من حيث التمثيل البرلمانى فى الائتلاف الحاكم بعد حركة خمس نجوم، إجراء انتخابات مبكرة فى شهر يونيو المقبل، بعد استقالة وزيرتى حزب (إيطاليا حية) بقيادة السيناتور ماتيو رينزى من الحكومة.

وترى المصادر فى الحزب الديمقراطى أن الأغلبية البرلمانية بعد انفصال رينزى من الائتلاف لم تعد موجودة، لذلك فهناك خطر حقيقي لإجراء انتخابات في يونيو. ووفق آخر استطلاعات لآراء الناخبين، لا يزال تيار يمين- الوسط متقدما على تيار يسار-الوسط في حال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وأوضحت أن الحزب الديمقراطى لا يمكنه أن يلاحق شائعات عن دعم برلمانيين آخرين للحفاظ على الأغلبية فى مجلس الشيوخ، وهى فرضية لم يتم الكشف عنها فى الوقت الحالي.

من ناحية أخرى- تفيد المصادر- بأنه حتى إمكانية رأب الصدع مع حزب (إيطاليا حية) أصبحت مستبعدة لأن حركة خمس نجوم أوضحت أنه لا تنوى الحديث مع رينزى.