قوافل بيطرية لفحص وعلاج الطيور والماشية بقرية العواسجة وههيا بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي ضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية المجانية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القري الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بالاشتراك مع إدارة ههيا البيطرية وكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق ومعمل بحوث صحة الحيوان ومديرية الزراعة بتنفيذ قافلة بيطرية بقرية العواسجة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري في بيان له أن القافلة قامت بفحص وعلاج 170 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 45 رأس ماشية والفحص بجهاز السونار لعدد 89 رأس ماشية كما تم تجريع 738 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية ورش 317 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض وفحص وعلاج 420 طائر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربيين بشأن التحسين الوراثى ومشروع البتلو والتأمين وتطوير مراكز تجميع الألبان .

جانب من عمل القافلة

فحص الماشية