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فوكس نيوز: قوات الحرس الوطنى المخصصة لتأمين واشنطن جاءت من 18 ولاية

الخميس، 14 يناير 2021 10:48 م
فوكس نيوز: قوات الحرس الوطنى المخصصة لتأمين واشنطن جاءت من 18 ولاية الجيش الأمريكى
كتب أحمد عرفة

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ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن قوات الحرس الوطني التي تؤمن واشنطن جاءت من 18 ولاية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أظهرت لقطات فيديو انتشار مكثف من عناصر الحرس الوطني الأمريكي في محيط مبنى الكابيتول لتأمين مبنى الكونجرس خلال جلسة التصويت على مسائلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والتي انتهت بتشريع ينص على محاكمة رئيس الولايات المتحدة الحالى، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس، ليمهد الطريق الآن لمحاكمته فى مجلس الشيوخ.

وعرضت قناة العربية، فيديو، لانتشار الحرس الوطني داخل مبنى الكابيتول بسبب حالة الترقب والتوتر خوفا من أى احتجاجات فى ضوء جلسة التصويت على مسائلة الرئيس ترامب لأنه متهم بتحريض أنصاره لمبنى الكونجرس في السادس من يناير في حدث غير مسبوق هز صورة الديمقراطية الأمريكية.

 

 

 


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