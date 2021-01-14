"صيادلة الإسكندرية" تعلن إنهاء علاقتها بإحدى السلاسل لوجود مخالفات بالتأجير

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت نقابة الصيادلة بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، إنهاء علاقة صيدلية الإسكندرية، بإحدى السلاسل، وذلك استمرارًا فى تبنى نقابة صيادلة الإسكندرية للقضايا المؤثرة على جموع الأعضاء، وخاصة فى ملف الدخلاء وسلاسل الصيدليات المخالفة للقانون، تم التحرك فيما ورد للنقابة من شكاوى من إحدى السلاسل والتى قامت بتأجير عدد من الصيدليات، مع العلم بأن صاحب هذه السلسلة (م. ع. أ. ع) هو منتحل لصفة صيدلى كما ورد فى متابعة النقابة.

وأشارت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، إلى أنها تواصلت مع بعض الصيدليات التى تم تأجيرها لتقديم شكاوى بالنقابة، حيث تقدم الصيدلى "أحمد. م" بشكوى بشأن صيدليته بشارع سلمان الفارسى بالعصافرة وتم التحقيق من قبل لجنة الشكاوى والاستماع بالنقابة مع الصيدلية التى تم تأجيرها.

كما تم إبلاغ الجهات الأمنية المعنية عن جرائم ومخالفات الشخص المذكور كونه غير صيدلى ومتهم فى بعض القضايا كى تقوم هذه الجهات بإجراءاتها تجاهه، وتواصلت مع إدارة التفتيش الصيدلى بمنطقة المنتزة الطبية لمتابعة الإجراءات القانونية المطلوبة، وقد قام صاحب الصيدلية بإلغاء تعيين المدير المسئول من قبل صاحب السلسلة وذلك بالمتابعة مع لجنة الشكاوى بالنقابة.

وقد أعقب ذلك شن حملة تفتيش من إدارة الصيدلة من منطقة المنتزة الطبية، وتم غلق الصيدلية وتشميعها، وحاول أصحاب السلسلة المشبوهة تهديد العضو المبلغ وتواصل العضو وأسرته مع المستشار القانونى للنقابة وبناء عليه تم عمل محضر عدم تعرض بقسم المنتزة ثان وقد تواصل الدكتور نقيب صيادلة الإسكندرية مع العميد مأمور القسم لأخذ التعهدات الكاملة لحماية العضو صاحب الصيدلية.

وتم بنجاح تسليم الصيدلية إلى الدكتور "أحمد. م" لإعادة فتحها بشكل قانونى ونتابع معه لتذليل أى معوقات.