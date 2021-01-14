اليوم السابع
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صحة القليوبية تنظم جولة على مستشفيات عزل مصابى كورونا لمتابعة سير العمل

الخميس، 14 يناير 2021 11:23 ص
صحة القليوبية تنظم جولة على مستشفيات عزل مصابى كورونا لمتابعة سير العمل جانب من الجولة على مستشفيات عزل مصابى كورونا بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرت لجنة مشكلة بقيادة الدكتورة سعاد حتاتة وكيل مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامرمدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور عبد الكريم محمد منسق الزمالة وعضو اللجنة العلمية، وممثل من إدارة التمريض، جولة تفقدية لمستشفى بهتيم ثم مستشفى صدر المرج ثم مستشفى قها.

وأوضح بيان مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن الجولة جاءت للتأكد من سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات وتواجد الفريق الطبى، كما تم إصلاح بعض السلبيات أثناء التواجد، وتم التأكد من تطبيق البروتوكول ومناقشة بعض الملاحظات بالملفات الخاصة بمرضى القسم الداخلي والعناية من قبل عضو اللجنة العلمية.

كما أوصت اللجنة، بضرورة تلافى تلك الملاحظات كما تم التأكيد على الإلتزام بلبس الوقايات والتخلص الآمن من النفايات واتباع إجراءات مكافحة العدوي والتأكد من الإجراءات التمريضية، ومتابعة ملف الأكسجين والإمداد والتأكد من الوصلات الخاصة بالأكسجين وسلامتها.

وشددت اللجنة، على أن جميع الخدمات المقدمة لمرضى كورونا مجانية، كما تم تقديم الشكر لجميع الفرق الطبية والفنيين والعمال على جهدهم المتميز في مواجهة الجائحة، ودعوتهم إلى التحلى بالصبر والمثابرة حتى يكشف الله عنا الضر ويرفع عنا البلاء.

جانب من جولة اللجنة على المستشفيات

جانب من جولة اللجنة على المستشفيات

 

جتنب من الجولة
جتنب من الجولة

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

متابعة استقبال مصابى كورونا
متابعة استقبال مصابى كورونا

 

متابعة العمل بالمستشفيات
متابعة العمل بالمستشفيات

 

متابعة حالات العزل
متابعة حالات العزل

 

متابعة حالة المرضى
متابعة حالة المرضى

 

متابعة سير العمل بالمستشفيات
متابعة سير العمل بالمستشفيات

 


صحة القليوبية

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مصابى كورونا بالقليوبية

عزل مصابى كورونا

مستشفى قها

مستشفى بهتيم

مستشفى صدر المرج

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