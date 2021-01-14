شفاء وخروج 32 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات الغربية

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية فى بيان له، عن شفاء وخروج 32 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات الغربية بعد تلقيهم العلاج اللازم والدعم النفسي الكامل وبعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم مؤكدا على استقرار معظم حالات المصابة بفيروس كورونا المستجد فى المستشفيات

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالجهود التى بذلها الأطباء وفرق التمريض فى تطبيق البروتوكول العلاجى ورعاية المرضى، والذي ساهم بشكل كبير فى تحجيم انتشار الفيروس وزيادة نسب الشفاء بين المصابين.