سائقو التكاتك بقرية برهيم بالمنوفية يشاركون فى حملة تبرعات لمواجهة كورونا.. صور

المنوفية - محمد فتحى

فى بادرة تثبت وقوف المصريين بجوار بعضهم البعض فى الشدائد قام العشرات من سائقي التوكتوك بقرية برهيم التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بالمشاركة فى حملة تبرعات لمواجهة كورونا ونجح السائقين خلال يومين فى جمع 1500 جنيه.

ويقول محمد عبد العزيز الديب رئيس مجلس إدارة نادى برهيم وأحد مؤسسي الحملة، أن القرية تمتلك 43 أسطوانة أكسجين، منهم 5 اسطوانات ساهمت سيدة بيهم و7 تبرع من أحد رجال القرية والباقي بالتبرعات الأهلية، مشيرا إلى أن معظم أهالى القرية ساهمت فى التبرعات حيث جمعنا مبالغ كبيرة وتم شراء أسطوانات.

وأضاف أن العاملين بالتمريض بالقرية يحضرون للمساهمة في تركيب الأسطوانات بمستلزماتها، مجانا وبدون أي مقابل.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد قرر تخصيص90% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا و10% لحالات الطوارئ فضلا عن تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن حالات الكورونا لمدة 24 ساعة جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم باللجنة العليا لمواجهة كورونا بحضور وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومتابعة الموقف الحالي للفيروس.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة لمرضى كورونا بالمستشفيات العامة والمركزية بالتنسيق مع المستشفى التعليمي والجامعى لاستقبال المرضى المصابين بأمراض اخرى فضلاً عن غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات وتحويل المرضى الى المراكز والوحدات الصحية وتفعيل العمل بعربات القوافل العلاجية للكشف بدلا من المستشفيات مع استمرار عمل الطوارئ والاستقبال للحوادث فقط.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه سيتم وقف قوائم الانتظار على العمليات الباردة واستمرار صرف علاج نفقة الدولة لمدة ثلاثة شهور مشيرا الى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي بين المواطنين لتفادى الاصابة بفيروس كورونا.

وشدد محافظ المنوفية على تفعيل الخط الساخن لتلقى اتصالات مصابي الكورونا والتنسيق لهم من خلال مديرية الصحة على الخط الساخن لرقم : 15562 وكذا على غرفة عمليات المحافظة على الارقام الاتية : 2222035ـ 2224899ـ 2239804 طوارئ مديرية الصحة 0482176140 ، والخط الساخن لوزارة الصحة على رقم 105 ـ 15335 .

جمع التبرعات

انابيب الأكجسين