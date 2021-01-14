رئيس بوليفيا السابق: ترامب وجه ضربة لديمقراطية شعبه ويجب محاكمته

كتب محمد شعلان

شن إيفو موراليس، رئيس بوليفيا السابق، هجوما حادًا على الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب تصرفاته التى وصفها بأنها فاشية وضربة لديمقراطية الولايات المتحدة الامريكية، فضلا عن ترويجه للعنصرية، وغرد موراليس على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: " ترامب يفرض عقوبات وينظم التدخلات ويروج للعنصرية والفاشية. لقد وجه ضربة لديمقراطيته وشعبه".



رئيس بوليفيا السابق على تويتر

وطالب رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، في تعليقه على الوضع في الولايات المتحدة، بضرورة محاكمة دونالد ترامب، قائلا، "هو الذى يروج لإرهاب العالم، يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية، وعدم احترام الحرية والكرامة والتنوع".

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد تبرأ من أحداث الشغب التى شهدها مبني الكونجرس بعدما اقتحم عشرات من أنصاره المبنى ودخلوا في مناوشات مع الشرطة، مما أسفر عن 5 قتلى وعشرات المصابين.

وبعد قرار مجلس النواب بتأييد عزل ترامب، خرج الرئيس الأمريكى فى مقطع فيديو قال خلاله إنه أدان "بشكل واضح" الفوضى فى مبنى الكابيتول.

وأضاف: "عنف الغوغاء يتعارض مع كل ما أؤمن به وكل ما تمثله حركتنا، لا يمكن لأى مؤيد حقيقى لى أن يؤيد العنف السياسى حقًا.. لا يمكن لأى مؤيد حقيقى لى أن يحترم تطبيق القانون أو علمنا الأمريكى العظيم. لا يمكن لأى مؤيد حقيقى لى أن يهدد أو يتسبب فى توتر لزملائه الأمريكيين. إذا قمت بأى من هذه الأشياء، فأنت لا تدعم حركتنا. أنت تهاجمها وأنت تهاجم بلدنا".

وتمت مشاركة مقطع الفيديو من حسابات وسائل التواصل الاجتماعى الرسمية للبيت الأبيض بعد تعليق حسابات ترامب الشخصية على تويتر ويوتيوب وفيس بوك ومنصات رئيسية أخرى وسط مخاوف من أن تصريحاته قد تسبب فى اشعال المزيد من أعمال العنف.