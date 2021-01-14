اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يناير 2021 04:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس بوليفيا السابق: ترامب وجه ضربة لديمقراطية شعبه ويجب محاكمته

الخميس، 14 يناير 2021 04:10 م
رئيس بوليفيا السابق: ترامب وجه ضربة لديمقراطية شعبه ويجب محاكمته إيفو موراليس
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن إيفو موراليس، رئيس بوليفيا السابق، هجوما حادًا على الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب تصرفاته التى وصفها بأنها فاشية وضربة لديمقراطية الولايات المتحدة الامريكية، فضلا عن ترويجه للعنصرية، وغرد موراليس على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: " ترامب يفرض عقوبات وينظم التدخلات ويروج للعنصرية والفاشية. لقد وجه ضربة لديمقراطيته وشعبه".

رئيس بوليفيا السابق على تويتر
رئيس بوليفيا السابق على تويتر

 

وطالب رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، في تعليقه على الوضع في الولايات المتحدة، بضرورة محاكمة دونالد ترامب، قائلا، "هو الذى يروج لإرهاب العالم، يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية، وعدم احترام الحرية والكرامة والتنوع".

 

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد تبرأ من أحداث الشغب التى شهدها مبني الكونجرس بعدما اقتحم عشرات من أنصاره المبنى ودخلوا في مناوشات مع الشرطة، مما أسفر عن 5 قتلى وعشرات المصابين.

 

وبعد قرار مجلس النواب بتأييد عزل ترامب، خرج الرئيس الأمريكى فى مقطع فيديو قال خلاله إنه أدان "بشكل واضح" الفوضى فى مبنى الكابيتول.

 

وأضاف: "عنف الغوغاء يتعارض مع كل ما أؤمن به وكل ما تمثله حركتنا، لا يمكن لأى مؤيد حقيقى لى أن يؤيد العنف السياسى حقًا.. لا يمكن لأى مؤيد حقيقى لى أن يحترم تطبيق القانون أو علمنا الأمريكى العظيم. لا يمكن لأى مؤيد حقيقى لى أن يهدد أو يتسبب فى توتر لزملائه الأمريكيين. إذا قمت بأى من هذه الأشياء، فأنت لا تدعم حركتنا. أنت تهاجمها وأنت تهاجم بلدنا".

 

وتمت مشاركة مقطع الفيديو من حسابات وسائل التواصل الاجتماعى الرسمية للبيت الأبيض بعد تعليق حسابات ترامب الشخصية على تويتر ويوتيوب وفيس بوك ومنصات رئيسية أخرى وسط مخاوف من أن تصريحاته قد تسبب فى اشعال المزيد من أعمال العنف.


إيفو موراليس

رئيس بوليفيا السابق

ترامب

اقتحام الكونجرس

عزل ترامب

محاكمة ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

5 رؤساء كرههم الشعب الأمريكى وفقدوا الشعبية .. آخرهم ترامب

الخميس، 14 يناير 2021 03:00 م

تقارير أمريكية: وصول صناديق فارغة للبيت الأبيض لجمع متعلقات ترامب.. صور

الخميس، 14 يناير 2021 02:00 م

جاك دورسى: حظر ترامب قرار صائب ..وفشلنا فى تعزيز محادثة صحية

الخميس، 14 يناير 2021 01:34 م

رسائل "مدح ترامب" وترشيحه لـ"نوبل" استجواب يلاحق جونسون فى البرلمان البريطانى

الخميس، 14 يناير 2021 12:47 م

معركة ترامب مع السوشيال ميديا مستمرة ويوتيوب يدخل على الخط.. موقع مشاركة الفيديو يزيل مقطعا للرئيس ويعلق حسابه أسبوعا لانتهاك سياسته المناهضة للتحريض "ع العنف".. والرئيس يتهم شركات التكنولوجيا بتقسيم البلاد

الخميس، 14 يناير 2021 12:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة