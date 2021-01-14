خبراء من كينيا يرجحون ظهور طفرة جديدة من كورونا فى البلاد

وكالات

رجح خبراء في كينيا أن طفرة فريدة من فيروس كورونا المستجد لا علاقة لها بطفرتين اكتشفتا مؤخرا في بريطانيا وجنوب إفريقيا تتفشى في أراضي البلاد.

وأشار الخبير إلى أن معظم تحورات الفيروس لا تختلف جذريا عن السلالة الأصلية ولا تؤثر إلا بشكل غير ملموس على انتشار الوباء، لكن من السابق لأوانه الحديث عن مدى خطورة الطفرة الجديدة قبل انتهاء الاختبارات العلمية.

وذكر الخبير أن الطفرة الجديدة التي أطلق عليها اسم D80A تتميز بتحور فريد في الأحماض الأمينية.

وأوضح أن فريق الخبراء من المعهد، خلال تحليل عينات أكثر من 200 شخص في ثماني مقاطعات كينية تم أخذها بين يونيو وأكتوبر الماضيين، اكتشف إجمالا 16 تسلسلا للفيروس تم تصنيف 12 منها بفريدة.