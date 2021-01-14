جولات مفاجئة لصحة المنوفية لمتابعة احتياطى الأكسجين بحميات منوف وتلا

المنوفية - محمد فتحى

أجرت الدكتورة رشا خضر، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم جولة مفاجئة على مستشفى حميات منوف، وذلك لمتابعة الموقف من استخدام أسطوانات الأكسجين، وذلك بمرافقة مسئول العلاجي ومسئول الجودة بمستشفي حميات منوف.

وتم متابعة ملئ التانك بالأكسجين مع إصلاح 2 مخرج أكسجين موجودين بالعناية المتوسطة وذلك لاستقبال 2 مرضى من القسم الداخلى تم تحويلهم للعناية المتوسطة بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وتوجيهات الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإيمانا بأهمية سلامة وصحة المواطنين.

وأثناء الزيارة تم تفقد المبنى المخصص لتقديم لقاح كورونا وفق الخطة المقررة لتجهيزه لاستقبال اللقاح عند وصوله محافظة المنوفية، وقاما وكيلا المديرية بالتوجه إلى مستشفى تلا وذلك من أجل التأكد من إمداد المستشفى بالأكسجين المطلوب، وتم المرور على العزل للتأكد من تطبيق البروتوكول العلاجى، وكذلك تقييم استهلاك الأكسجين والاستخدام الأمثل وترشيد استهلاك الأكسجين وفقا لبروتوكول العلاج ومقارنته بعدد المرضى وحالتهم الصحية .

وأثناء المرور على مستشفى تلا، ثم قاما المرور على المرضى بالمستشفى ومتابعة معدلات الأكسجين والتنبيه على ترشيد الاستخدام للأكسجين.