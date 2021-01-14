تعيين الدكتور حاتم طاحون مديرا لمستشفى منوف العام بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، تعيين الدكتور حاتم طاحون مدير لمستشفى منوف العام خلفا للدكتور عبد المنعم ناصف المدير السابق، وتعيين الدكتور محمد سلامة، نائب مدير مستشفى منوف العام، الدكتورة إيمان يوسف نائب مدير مستشفى منوف العام.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد قرر تخصيص90% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا و10% لحالات الطوارئ فضلا عن تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن حالات الكورونا لمدة 24 ساعة جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم باللجنة العليا لمواجهة كورونا بحضور وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا، وذلك فى إطار جهود المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومتابعة الموقف الحالى للفيروس.

ووجه محافظ المنوفية، وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة لمرضى كورونا بالمستشفيات العامة والمركزية بالتنسيق مع المستشفى التعليمى والجامعى لاستقبال المرضى المصابين بأمراض أخرى فضلاً عن غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات وتحويل المرضى الى المراكز والوحدات الصحية وتفعيل العمل بعربات القوافل العلاجية للكشف بدلا من المستشفيات مع استمرار عمل الطوارئ والاستقبال للحوادث فقط .

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه سيتم وقف قوائم الانتظار على العمليات الباردة واستمرار صرف علاج نفقة الدولة لمدة ثلاثة أشهر، مشيرا إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى بين المواطنين لتفادى الاصابة بفيروس كورونا.

وقد شدد محافظ المنوفية على تفعيل الخط الساخن لتلقى اتصالات مصابى الكورونا والتنسيق لهم من خلال مديرية الصحة على الخط الساخن لرقم : 15562 وكذا على غرفة عمليات المحافظة على الأرقام الآتية: 2222035ـ 2224899ـ 2239804 طوارئ مديرية الصحة 0482176140 ، والخط الساخن لوزارة الصحة على رقم 105 ـ 15335 .