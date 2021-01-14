تشميع مقهى خالف الإجراءات الوقائية بشبرا الخيمة وتحرير15 محضر إشغال..صور

القليوبية إبراهيم سالم

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء أمس الأربعاء، حملة مكبرة لمتابعة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، بمشاركة وحدة مرافق شبرا الخيمة وإدارة الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تم ضبط أكثر من 25 شيشة بكافيتيريا بشارع 15 مايو، وعلى الفور وجه المحافظ بغلقها وتشميعها لمدة أسبوع نظرا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم تحرير أكثر من 15 محضر ورفع إشغالات الكافتيريات والمطاعم الذين يقومون بافتراش واستغلال الأرصفة أمام المحال.

كما تابع المحافظ، إجراءات إلتزام السائقين والركاب بمواقف مسطرد واحد واثنين، حيث تابع الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية وجه رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الدورية للمواقف للتأكد من إستمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة إنتشار الفيروس ، حيث تم تحرير عدد 5544 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وذلك منذ بدء تطبيق الغرامة يوم الأحد 3 يناير ويتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القليوبية مؤكداً على قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرارات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشدداً على ضرورة إنتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة للحد من نقل العدوى بين المواطنين.

جدير بالذكر أن محافظ القليوبية سبق وأصدر توجيهاته لمشروع المواقف بالمحافظة بإلزام السائقين بارتداء الكمامات وعدم تحرك أي سيارة من أي موقف إلا بعد تنفيذ تلك التعليمات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وكذا إلزام الركاب بضرورة ارتداء الكمامة منعا للإصابة بالفيروس.

وجاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

جانب من جولة محافظ القليوبية



خلال الجولة



ضبط مقاهى تقدم الشيشة



متابعة الالتزام بالكمامات