تركيب ماكينات صراف آلى بقرى ملوى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أنه في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي وتعميم الميكنة في التعاملات، وتوفير جميع الخدمات المصرفية عن طريق ماكينات الصراف الآلي بالقري والنجوع تسهيلا على المواطنين تم التنسيق مع رئيس قطاع بنك الائتمان الزراعى بتوقيع عقد تركيب ماكينة صراف آلي خاصة ببنك التنمية والأتمان الزراعى لخدمة المواطنين في قرية تـنـدة ودروة .

وقال " السايس" إنه تم اليوم الخميس التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى والبنك الأهلى المصرى، والتوقيع على عقود تركيب ماكينات صراف آلي" ATM " بالوحدات القروية " مجلس قروى المعصرة ـ مجلس قروى الروضة ـ مجلس قروى إرشادات ـ مجلس قروى قلندول ـ مجلس قروى تونا الجبل ـ مجلس قروى نواى ".

وذلك بعد إنهاء الإجراءات اللازمة والعرض على رئاسة البنك بالقاهرة، وجارى استكمال انهاء الإجراءات بباقى القرى وذلك لتيسير الصرف، وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وخدمة للأهالي والموظفين وكبار السن وأصحاب المعاشات