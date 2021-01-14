ترامب: قواتنا بأفغانستان والعراق وسوريا فى أدنى مستوى لها منذ 19 عاما

كتب محمد جمال

أصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بيانا مساء اليوم الخميس، عبر الموقع الرسمي للبيت الأبيض تحدث فيه عن القوات الأمريكية فى العراق وأفغانستان، وقال ترامب في البيان إن القوات العسكرية الأمريكية في أفغانستان في أدنى مستوى لها منذ 19 عاما، وكذلك فإن القوات بالعراق وسوريا هما أيضًا في أدنى مستوى منذ سنوات عديدة، مضيفا أنه سيكون ملتزمًا دائمًا بوقف الحروب التى لا تنتهى.

تابع الرئيس الأمريكى قائلا "لقد كان لشرف كبير أن نعيد بناء جيشنا وأن ندعم رجالنا ونسائنا الشجعان الذين يرتدون الزي العسكرى"، مضيفا أنه استثمر 2.5 تريليون دولار بأنشطة تابعة للجيش الأمريكى، وكان بينها شراء معدات جديدة كلها مصنوعة في الولايات المتحدة، وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد اتخذ قرار بسحب القوات العسكرية من أفغانستان والعراق وهو القرار الذي تسبب في ردود فعل غاضبة من العسكريين الأمريكيين، خاصة وأنها تخوض مهام متعلقة بمحاربة تنظيم داعش.

وصادق الكونجرس الأمريكى الخميس 7 يناير، على فوز جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، وأعلن نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، فوز جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة بـ 306 أصوات.

وشهدت جلسة التصويت على نتائج الولايات أحداث متوترة بعدما تم رفعها للمرة الأولى عقب اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبنى الكونجرس، بعدما دعاهم الرئيس للذهاب والاحتجاج أمام المبنى على الانتخابات التي يصر على وصفها بالمزورة، وبعد رفع الجلسة لعدة ساعات وتدخل الحرس الوطني تم إخلاء مبنى الكونجرس من المتظاهرين، وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسى عن عودة الجلسة للانعقاد واستمرت لعدة ساعات أخرى قبل الانتهاء باعتماد فوز بايدن.