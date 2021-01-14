اليوم السابع
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الخميس، 14 يناير 2021 06:04 م
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تأثر حركة الصيد بأسطول عزبة البرج بدمياط بسبب سوء الأحوال الجوية

الخميس، 14 يناير 2021 05:04 م
تأثر حركة الصيد بأسطول عزبة البرج بدمياط بسبب سوء الأحوال الجوية تأثر حركة الصيد بأسطول عزبة البرج بدمياط ب
دمياط معتز الشربينى

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تعرضت مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس السيء وسوء الأحوال الجوية على مدار اليوم الخميس، حيث شهدت جميع المدن تكاثف السحب المنخفضة وسقوط أمطار خفيفة ورياح مصحوبة بموجة من الصقيع والبرد، كما تأثرت حركة الملاحة البحرية بأسطول عزبة البرج وكذلك بحيرة المنزلة بسبب شدة الرياح وتوقفت أغلب مراكب الصيد عن العمل تحسبا لسوء الأحوال الجوية.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  قد وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيء التى تتعرض لها المحافظة وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

حيث أكدت "المحافظ" على التأكد من جاهزية كافة المعدات وكذا فرق الطوارئ لمواجهة اى أحداث قد تنتج عن هذه الموجة، مشددة على إتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتعاون مع جميع الأجهزة، ومراجعة أعمدة الكهرباء حفاظًا على سلامة المواطنين.

فيما وقد أكدت "محافظ دمياط" أنه يتم متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى لسرعة التعامل مع اى موقف طارئ قد يحدث نتيجة موجة الطقس السئ ونشاط حركة الرياح.

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توقف السفن
 
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تأثر حركة الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية
 

 

 


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