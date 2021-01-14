الصين تبنى مختبرا ضخما لفحص مليون حالة يوميا لمواجهة كورونا.. صور

كتب محمد شعلان

نفذت السلطات المحلية في مدينة شيجياتشوانغ بمقاطعة خبى شمالي الصين، بناء مختبر هوهيان لاختبار الحمض النووى للحالات التى يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، داخل ملعب التنس فى المدينة، حيث يستطيع المختبر توفير حلول متكاملة لاكتشاف عوامل المرض، ونشرت شبكة تليفزيون الصين الدولية صورا من أعمال مختبر هوهيان، ويتمتع المختبر بقدرة يومية قصوى لاختبار الحمض النووى تصل إلى مليون عينة.



صور مختبر هوهيان

وقامت سلطات مدينة شيجياتشوانغ ببناء المختبر فى مدة تصل إلى حوالي 10 ساعات فقط، ووحدات المختبر عبارة عن كبسولات ضخمة يتم نفخها، وتزيد مساحة كل كبسولة في المختبر عن 70 متر مربع غير أن مساحتها تنخفض إلى 4 امتار فقط بعد التفريغ، فيما تستغرق عملية نفخ الكبسولة 50 دقيقة تقريبا.



بناء المختبر



العمل داخل المختبر

وقالت دو يوي تاو رئيسة مختبر هوهيان، إنهم يقومون بأعمالهم بشكل جيد مع وصول كمية هائلة من العينات إلى المختبر يوميا، معبرة عن أملها في استمرار نبذل قصارى جهدهم لإكمال مهمة الاختبار فى اسرع وقت ممكن وحماية المواطنين بحصر حالات كورونا.



كبسولات مختبر هوهيان

ووصل خبراء من منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إلى مدينة ووهان (المركز السابق لتفشي الفيروس في الصين)؛ وذلك لإجراء تحقيق بشأن مصدر فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وخضع فريق خبراء العالمية –وفقا لشبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)- لاختبارات مسحات الحلق والأجسام المضادة في المطار فور وصولهم، كما سيخضعون لإجراءات الحجر الصحي ذات الصلة المطلوبة بموجب تدابير مكافحة الأوبئة في الصين قبل إجراء عملهم الميداني.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت في وقت سابق أن خبراء من منظمة الصحة العالمية يبدأون زيارة ميدانية إلى الصين /الخميس/؛ لإجراء تعاون علمي مشترك مع العلماء الصينيين حول تعقب مصدر فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، فيما لم تقدم اللجنة مزيدا من التفاصيل حول برنامج عمل فريق المنظمة.