الصحة الأردنية: تسجيل 1122 إصابة و15 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 1122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 15 وفاة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 4091 حالة منذ تفشى الوباء فى البلاد.

وأضافت وزارة الصحة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحالات التى دخلت المستشفى اليوم بلغت 75 حالة، فيما غادرها 59 حالة أخرى، فيما بلغ إجمالى عدد الحالات المؤكدة التى تتلقى العلاج فى المستشفيات 462 حالة.

ونوه البيان بأن عدد حالات الشفاء فى العزل المنزلى والمستشفيات بلغت 1427 حالة، ليصل الإجمالى إلى 293 ألفا و531 حالة.