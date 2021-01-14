السبت ..فصل التيار عن الحمرايا ببنى سويف لإحراء الصيانة الدورية لمغذى الكهرباء

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 1 ظهر يوم السبت 16 يناير الجاري عن منطقة الحمرايا مركز بني سويف شرق النيل، وذلك لعمل صيانة على مُغذًي الكهرباء.

ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.