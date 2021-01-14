الاتحاد الأوروبى يستعد لتدشين الرئاسة البرتغالية غدًا

كتبت: هناء أبو العز

تسافر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، غدًا إلى العاصمة البرتغالية لشبونة لتدشين الرئاسة البرتغالية لمجلس الاتحاد الأوروبى، والتى بدأت فى 1 يناير 2021.

يرافق أورسولا نواب الرئيس التنفيذى فرانس تيمرمانز، مارجريت فيستاجر، فالديس دومبروفسكيس، والممثل السامى للشئون الخارجية جوزيب بوريل، نائب الرئيس ماروش شيفوفيتش، ومارجريتيس شيناس، والمفوضون نيكولا شميت وإليسا فيرير.

وتشمل أولويات الرئاسة البرتغالية تعزيز الانتعاش الأوروبى على أساس التحولات المناخية والرقمية، وإنشاء الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية كعنصر أساسى لتنفيذ مناخ عادل وشامل والتحول الرقمى، وتعزيز الحكم الذاتى الاستراتيجى لأوروبا المنفتحة على العالم.

ويتوافق ذلك تمامًا مع أولويات لجنة فون دير لاين، والتى ستسمح للمؤسستين بالعمل معًا بشكل وثيق خلال الأشهر الستة المقبلة.

وستبدأ الزيارة صباح الجمعة باجتماع مع الرئيس فون دير لين ورئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، بعد ذلك، سيحضر أعضاء الكلية والحكومة البرتغالية جلسة عامة، وستعقد فون دير لاين ورئيس الوزراء كوستا مؤتمراً صحفياً.

بعد الظهر، تلتقى فون ديرلاين لأول مرة برئيس الجمعية الوطنية البرتغالية، إدواردو فيرو رودريغيز، لينضم بعد ذلك إلى المفوضين لإجراء مقابلة مع ممثلى الجمعية.

وبعد ذلك تعقد الرئيس فون دير لاين لقاءً آخر مع رئيس الجمهورية البرتغالية.