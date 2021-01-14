اليوم السابع
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الخميس، 14 يناير 2021 04:56 م
خالد صلاح
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ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع

الخميس، 14 يناير 2021 03:59 م
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع أمريكا - أرشيفية
رويترز

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ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما يؤكد ضعف الأوضاع في سوق العمل في ظل تفاقم جائحة كوفيد-19 الذي يعرقل العمل في المطاعم والشركات.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 965 ألفا للأسبوع المنتهي في التاسع من يناير، مقارنة مع 784 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 795 ألف في أحدث أسبوع.

من المرجح أيضا أن يكون الارتفاع بسبب إعادة تقديم طلبات إعانة بعد تجديد الحكومة إعانة بطالة إضافية بقيمة 300 دولار حتى 14 مارس في إطار حزمة إنقاذ إضافية بنحو 900 مليار دولار تمت الموافقة عليها نهاية ديسمبر


البطالة فى أمريكا

معدلات البطالة بأمريكا

كورونا

كورونا فى الولايات المتحدة

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