إندونيسيا تستأنف البحث عن الضحايا والصندوق الأسود لطائرة سريويجايا

قال مسؤولون إن الغواصين الإندونيسيين استأنفوا اليوم الخميس، البحث عن رفات 62 من الضحايا وعن مسجل أصوات قمرة قيادة طائرة شركة سريويجايا إير التي تحطمت مطلع الأسبوع في بحر جاوة بعد فترة وجيزة من إقلاعها.

وكان قد جرى تعليق البحث مؤقتا أمس الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أثار أمواجا عاتية في موقع تحطم الطائرة، وهي من طراز بوينج 737-500، وكانت في طريقها من جاكرتا إلى بونتياناك عندما وقع الحادث.

كان الغواصون قد انتشلوا مسجل بيانات الرحلة من قاع البحر في وقت سابق هذا الأسبوع وما زالت الجهود جارية اليوم لانتشال مسجل أصوات قمرة القيادة.

وما زال سبب تحطم الطائرة، التي يعود تصنيعها إلى 27 عاما، غامضا لذلك يعتمد المحققون بدرجة كبيرة على الصندوقين الأسودين لتحديد سبب فقدان السيطرة عليها بعد دقائق من إقلاعها.