أول تعليق من الأمير حسين ولى العهد الأردنى بعد تلقيه لقاح كورونا مع والده

ذكى مكاوى

تلقى ملك الأردن عبدالله الثانى اليوم وولى العهد الحسين بن طلال لقاح كورونا، حيث حرص الأخير على التعليق عبر حسابه على موقع انستجرام بعد تلقيهما اللقاح، ونشر صورة لوالده الملك عبد الله الثانى، وكتب: "تلقيت اليوم أنا وجلالة سيّدنا وسيدى الأمير الحسن لقاح فيروس كورونا، نسأل الله أن يشافي مرضانا ويحمي أردننا، وألف تحية لكوادرنا الطبية التى تصل الليل بالنهار لحماية أبناء هذا الوطن الحبيب".



ولى العهد الاردنى على انستجرام

وبدأت الأردن أمس الأربعاء، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد للفئات الأكثر تأثراً، المتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، حيث أعلنت وكالة الأنباء الأردنية عبر الحساب الرسمي لها "تويتر"، أن مدير الخدمات الطبية الأسبق الدكتور داوود حنانيا أول شخص يحصل على لقاح كورونا ضمن حملة التطعيم.

وبحسب وزير الصحة الأردنى نذير عبيدات، يستهدف برنامج التطعيم الفئات الأكثر تأثراً، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس من الكوادر الطبية والصحية.

وأكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة بالأردن الدكتور وائل هياجنة، الدور المحورى للصحفيين والإعلاميين فى دعم الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا والتوعية بضرورة اخذ اللقاح من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكترونى المخصص لهذه الغاية (vaccine.jo)، وقال الهياجنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن للاعلام دورا هاما ومساندا للأجهزة الرسمية المختلفة، بخاصة وزارة الصحة لرفع وعي المواطنين بأهمية اللقاحات لحماية أنفسهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ومساهمته فى مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، من خلال بث الرسائل المقنعة والبرامج الإعلامية التوعوية الهادفة فى هذا المجال.

وشدد على ضرورة احترام خصوصية المواطنين عند أخذهم اللقاح، خلال حملة التطعيم التى انطلقت أمس الاربعاء، والتزام جميع وسائل الاعلام بالممارسات المهنية فى التغطية الصحفية لانطلاق البرنامج وسيره، وأشار الهياجنة، الى أنه سيسمح لوسائل الإعلام المختلفة بالتحدث للمواطنين الراغبين بعد أخذهم اللقاح والاستماع إلى آرائهم، وذلك بعد أخذ الموافقة الشفهية منهم بهذا الشأن بالتنسيق مع الكوادر الطبية فى المراكز المعتمدة لأخذ اللقاح.