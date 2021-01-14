أوبك تتوقع مزيدا من التعافى لإنتاج النفط الصخرى الأمريكى مع ارتفاع الأسعار

أظهر تقرير شهري، اليوم الخميس، توقع أوبك بارتفاع الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 5.90 مليون برميل.
وقالت أوبك، إن توقعات النفط الصخري الأمريكي أكثر تفاؤلا الآن على نحو طفيف في ظل زيادة أسعار الخام، وتتوقع تعافي الإنتاج أكثر في النصف الثانى من 2021.
وأبقت أوبك على توقعات الإمدادات الكلية للمستقلين في 2021 دون تغيير، لكنها ترفع توقعات نمو إمدادات السوائل الأمريكية 71 ألف برميل من توقع سابق إلى 370 ألف برميل.
وقالت أوبك إن السلالات الجديدة لفيروس كورونا وارتفاع الإصابات وبطء بدايات برامج التحصين ربما يخيمون على التعافي الاقتصادي في الربع الأول من 2021 على الأقل، موضحة أن إنتاجها النفطي زاد 280 ألف برميل في ديسمبر إلى 25.36 مليون برميل بقيادة ليبيا والعراق والإمارات.
كما أبقت أوبك على توقعاتها للطلب العالمي على نفطها في 2021 دون تغيير عند 27.2 مليون برميل.
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