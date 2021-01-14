أوبك تتوقع مزيدا من التعافى لإنتاج النفط الصخرى الأمريكى مع ارتفاع الأسعار

وقالت أوبك، إن توقعات النفط الصخري الأمريكي أكثر تفاؤلا الآن على نحو طفيف في ظل زيادة أسعار الخام، وتتوقع تعافي الإنتاج أكثر في النصف الثانى من 2021.

وأبقت أوبك على توقعات الإمدادات الكلية للمستقلين في 2021 دون تغيير، لكنها ترفع توقعات نمو إمدادات السوائل الأمريكية 71 ألف برميل من توقع سابق إلى 370 ألف برميل.