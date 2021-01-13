9 معلومات عن المنطقة الصناعية بحى الكوثر فى سوهاج

الصناعة هى عصب التنمية وسوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى بها العديد من المناطق الصناعية المتميزة التى توليها الدولة اهتماما كبيرا من خلال عملية التطوير من ناحية وعملية تأهيل البنية التحية الخاصة بها من ناحية أخرى، والمناطق الصناعية الأربعة بسوهاج هى بمناطق حى الكوثر غرب جرجا غرب طهطا وبالأحايوة.

ومن أهم تلك المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج المنطقة الصناعية بحى الكوثر، "اليوم السابع" يقدم من خلال 9 معلومات عن المنطقة الصناعية:

1- تقع بحى الكوثر شرق النيل فى بداية طريق الصعيد / البحر الأحمر وعلى طريق القاهرة أسوان الشرقي.

2- وتبعد 12 كم عن( مدينة سوهاج - نهر النيل - السكة الحديد - طريق سوهاج الزراعى).

3 - تبعد 55 كم عن (جامعة سوهاج الجديدة – مدينة سوهاج الجديدة – مطار سوهاج الدولى – طريق الصحراوى الغربي).

4 - المساحة 500 فدان.

5 – المنطقة بها مشروعات تمت الموافقة عليها بإجمالى 317 مشروعا يوفر 14542 فرصة عمل.

6 – المنطقة بها مشروعات بدأت الإنتاج بـ198 مشروعا يوفر 10396 فرصة عمل.

7 – المنطقة بها مشروعات جار الإنشاء بها بلغت 107 مشروعات توفر 4114 فرصة عمل.

9 – المنطقة بها مشروعات تسلمت الأرض ولم تبدأ التنفيذ بلغت 12 مشروعا يوفر 32 فرصة عمل.