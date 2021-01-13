يوتيوب يزيل مقطع فيديو لترامب ويحظره من نشر مقاطع جديدة لمدة أسبوع

رويترز

أعلن موقع أكسيوس أن يوتيوب أزال مقطع فيديو لترامب ويحظره من نشر مقاطع جديدة لمدة أسبوع، وصوت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكى، اليوم لحث بنس على تفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي لإزاحة ترامب عن السلطة.

بدأ مجلس النواب الأمريكي التصويت على إجراء يدعو بنس لتفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي لإزاحة ترامب من منصبه، وأعلنت لجنة بمجلس النواب الأمريكى إقرارها قواعد النقاش للمساءلة الثانية للرئيس دونالد ترامب، وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى فى رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسى إنه يعارض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.