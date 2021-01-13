ويشهد لبنان انتشارا واسعا لفيروس كورونا على نحو استدعى إعلان حالة الطوارىء العامة الصحية، وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي ابتداء من غد الخميس، وحتى يوم 25 يناير الجارى، وذلك في سبيل كبح تفشي الوباء.



يذكر أن 5 وزراء في الحكومة اللبنانية الحالية سبق وأصيبوا على فترات متباعدة بفيروس كورونا.