قارئة تناشد علاجها بعد إصابتها بورم بالقدم.. ومحافظ القليوبية يستجيب

نهى عبد النبى - القليوبية إبراهيم سالم

أرسلت القارئة سميرة فتحي رمضان من محافظة القليوبية، استغاثة عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، إلى وزارة الصحة حيث تعانى من ورم شديد فى القدم، وقالت القارئة خلال رسالتها لليوم السابع: "أبلغ من العمر 65 عاما وأعانى من ورم شديد فى القدم وأرجو أن يتم تحويلى إلى مكان متخصص فى الأورام لمعرفة السبب وعلاجه".

من ناحيته، أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم إحالة الشكوى لمديرية الصحة والسكان بالقليوبية لسرعة التواصل مع الحالة، وفحص حالتها، والعمل على تقديم الخدمة العاجلة لها، والعمل على توفير اللازم لها بأسرع وقت ممكن.