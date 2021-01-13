فحص 63741 عينة مياه للتأكد من جودتها ومطابقتها خلال 2020 بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أكد المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب، أنه فى إطار حرص الشركة على توفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن فإن قطاع المعامل والجودة بالشركة قام بأخذ 63741 عينة مياه خلال عام 2020.

وأضاف الشهاوى، أن هذه العينات شملت عدد 49944 كيميائية و13797 بكتريولوجية كما أن القطاع يقوم حاليا بالإشراف على الأوساط الترشيحية للمحطات بالإشتراك مع قطاع المياه وتم عمل ربط إلكترونى مع الخط الساخن 125 (خاصة بشكاوى جودة المياه ) والرد عليها فى خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بجودة مياه الشرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أنه تم توفير 4 سيارات للإدارة العامة للمعامل المركزية لمياه الشرب والصرف الصحى والإدارة العامة لمراقبة الجودة والإدارة العامة للصرف الصناعى و9 سيارات للمعامل الفرعية تعمل كمعامل فرعية متنقلة وذلك لإتمام عمل الحصر الشامل للمنشأت الصناعية وأخذ عينات وتحليلها لمياه الشرب والصرف الصحى والصناعى.

وقال إن المعمل المركزى للصرف الصحى ساهم فى زيادة معدلات رفع عينات الصرف الصناعى عن طريق تحليلها بالمعمل من 3- 5 عينات شهرياً وصولاً إلى 150عينة تقريباً شهرياً ؛ كما يجرى حاليا تأهيل معامل مياه الشرب للحصول على شهادة الأيزو 17025 ( المعمل المركزى لمياه الشرب – معمل محطة المطاهرة بفرع أبوقرقاص – معمل محطة عرب الزينة بفرع سمالوط – معمل محطة كدوان بفرع المنيا) وإعادة تأهيل معامل الصرف الصحى من الناحية الانشائية والبنشات مثل ( محطة تانوف بديرمواس – أبوقرقاص – سمالوط – العدوة.

وأضاف أنه تم تفعيل دور إدارة تطهير الخزانات وعمل عقود سنوية مع المستشفيات (النساء والتوليد – الكلى – معهد الأورام ) والمصالح الحكومية والقطاع الخاص (مصنع البصل ببنى مزار – جامعة المنيا – طب بيطرى) لتطهير الخزانات الخاصة بهذة المنشآت.

وفيما يتعلق بخطط سلامة ومأمونية مياه الشرب، أوضح أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها:

-إعداد وإعتماد 5 خطط مأمونية وسلامة المياه WSP لصالح الغير، بمبلغ حوالى مليون ومائة ألف جنيه وهى( بنى عامر الجديدة بالعدوة – بنى واللمس بمغاغة - الفرجانى ببنى مزار – ابشادات بملوى – البدرمان بديرمواس).

•إعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه الشرب بصندفا الفأر بفرع بنى مزار من اللجنة العليا للمياه ومحطة مياه الشرب بأبوبشت فرع مغاغة.

•إعداد ومراجعة مأمونية تداول الصرف الصحى SSP لمحطة صرف الصحى البرنسات بفرع مطاى كأول محطة صرف صحى يتم اعدادها ومراجعتها من الجهاز التنظيمى على مستوى الجمهورية وجارى اعتمادها من اللجنة العليا للمياه.

•التعاون مع جهاز شئون البيئة بالمنيا بشأن توفيق الأوضاع البيئية لمحطات الصرف الصحى.

تفعيل دور إدارة جودة الصرف الصحى وتقييم محطات الصرف الصحى من خلال قوائم إستبيان الجودة الخاصة بمعامل ومحطات الصرف الصحى.

تفعيل برنامج دلائل الجودة وعمل خرائط دلائل جودة مياه الشرب لمحطات وشبكات محافظة المنيا كثانى شركة على مستوى الجمهورية تقوم بذلك وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة.

وفيما يخص شهادة الTSMساهم القطاع فى حصول (13) محطة بما فيها المعامل على شهادة TSM مثل (محطة مياه على باشا بمطاى – محطة مياه كدوان بالمنيا – محطة مياه جنوب المدينة بأبوقرقاص – محطة ديرمواس (تانوف) – محطة بنى احمد الشرقية بالمنيا)

وعن تعامل الشركة مع جائحة كورونا، أضاف رئيس شركة مياه المنيا أن قطاع المعامل ساهم فى تجهيز (1530 لتر) كحول بتركيز (70% ) لتعقيم ديوان عام الشركة والأفرع التابعة لها وتجهيز عدد (3307 طن ) كلور بتركيز(5%) لتعقيم الأماكن الحيوية ومنها ديوان عام الشركة والأفرع ومعهد الأورام و مواقف المواصلاتومستشفى التأمين الصحى و مبنى المحافظة.ومسجدمسجد صلاح الدين وعددمن المدارس و بنك مصر بفروعه وعدد من الأماكن الأخرى بالتعاون مع الإدارت بالشركة.

وأكد الشهاوى استمرار الشركة فى تطوير قطاع المعامل وإعداد الكوادر الفنية المدربة لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوى.