عجز الميزانية الأمريكية 144 مليار دولار فى ديسمبر

واشنطن (رويترز)

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة سجلت عجزا فى ميزانية ديسمبر بلغ 144 مليار دولار - مستوى قياسى مرتفع للشهر - بسبب النفقات المرتبطة بتخفيف تداعيات فيروس كورونا وإعانات البطالة، بينما ارتفعت الإيرادات ارتفاعا طفيفا فحسب.

كان العجز 13 مليار دولار فى ديسمبر 2019، قبل تفشى جائحة كوفيد-19 فى الولايات المتحدة.

وزادت إيرادات الشهر ثلاثة بالمئة على أساس سنوى إلى 346 مليار دولار، بينما قفز الإنفاق 40 بالمئة إلى 490 مليار دولار.

وبلغ إجمالى عجز الميزانية الأمريكية للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2021، التى بدأت فى أول أكتوبر 573 مليار دولار، ارتفاعا من 357 مليار دولار فى الفترة ذاتها قبل عام.

استقرت إيرادات الأشهر الثلاثة الأولى دون تغير يذكر عند 803 مليارات دولار، وزادت النفقات 18 بالمئة إلى 1.376 تريليون دولار.