اليوم السابع
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ضعف ضخ المياه 12 ساعة بطنطا اليوم لربط خطوط الطرد بمحطتي كفر عصام وبطرس

الأربعاء، 13 يناير 2021 12:15 م
ضعف ضخ المياه 12 ساعة بطنطا اليوم لربط خطوط الطرد بمحطتي كفر عصام وبطرس انقطاع المياه - ارشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية برئاسة المهندس عادل عطيه رئيس مجلس إدارة الشركة عن ضعف المياه 12 ساعة عن مدينة طنطا لربط خطوط الطرد بمحطتي رفع الصرف الصحي كفر عصام وبطرس.

وقال بيان الشركة إن مناطق حي أول وحي ثان طنطا ستشهد ضعف في المياه من الساعة 7 مساء اليوم الأربعاء وحتي الـ 7 صباح غدا الخميس، حيث طالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

من ناحية أخرى، أعلنت محافظة الغربية في عن قطع المياه اليوم الأربعاء 7ساعات ولمدة اسبوع بمناطق بحى ثان طنطا بالتناوب لربط بخطوط مياه تابعة للشركة الوطنية.

وأكد بيان المحافظة أنه سيتم قطع المياه من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصراً بالتناوب بين الشوارع والمناطق في نطـاق حي ثان طنطـا.

وطالبت المحافظة قاطني تلك المناطـق والمخــابز والمستشفيــات تدبير احتياجاتهـم خلال تلك الفترة.

 

 


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