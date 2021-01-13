اليوم السابع
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ضبط 116 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة و134 كيلو أسماك غير صالحة في المنوفية

الأربعاء، 13 يناير 2021 10:34 ص
ضبط 116 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة و134 كيلو أسماك غير صالحة في المنوفية جانب من الحملة
المنوفية - محمد فتحى

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شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرارالحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن، للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات، حيث شنت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري والتموين حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والثلاجات والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بمركز ومدينة قويسنا.

أسفرت الحملة عن ضبط 16 كيلو جرام لحوم حية مذبوحة خارج السلخانة عليها أختام مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة و تحريز الكميات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيال المخالفين، فضلا عن التحفظ على 134 كيلو جرام أسماك مملحة ( فسيخ – سردين ) غير صالحة للاستهلاك الأدمي وغير مطابقة لشروط التخزين ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن .

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سرس الليان وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حملة تفتيشية موسعة، حيث تم ضبط 100 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل ثلاجة لحوم بأحد المحلات، وتم إحالة المخالفين لنيابة أمن الدولة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات وعدم التهاون مع المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

 


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