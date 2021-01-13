اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يناير 2021 10:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بكفر الشيخ

الأربعاء، 13 يناير 2021 09:51 م
ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بكفر الشيخ دقيق مدعم - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة جهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين الحامول في كفر الشيخ، من ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم، المحظور تداوله خارج منظومة الخبز، قبل بيعها في السوق السوداء، تحرر المحضر رقم 127 لسنة 2021، جنح أمن دولة.

وكانت معلومات وردت لمدير إدارة تموين الحامول، بتجميع سيدة كمية من الدقيق البلدي المدعم، بغرض بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، فشكل حملة تمكنت من ضبط 10 أجولة دقيق بلدي مدعم، محظور تداوله خارج منظومة الخبز، زنة الجوال الواحد 50 كيلو جرامًا، بإجمالي نصف طن ، تحرر المحضر رقم 127 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة الحامول، فيما جرى التحفظ على الكمية المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة والتي جرى إخطارها لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


كفر الشيخ

تموين

ضبط دقيق مدعم

نيابة كفر الشيخ

نيابة عامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة