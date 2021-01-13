ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بكفر الشيخ

وكانت معلومات وردت لمدير إدارة تموين الحامول، بتجميع سيدة كمية من الدقيق البلدي المدعم، بغرض بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، فشكل حملة تمكنت من ضبط 10 أجولة دقيق بلدي مدعم، محظور تداوله خارج منظومة الخبز، زنة الجوال الواحد 50 كيلو جرامًا، بإجمالي نصف طن ، تحرر المحضر رقم 127 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة الحامول، فيما جرى التحفظ على الكمية المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة والتي جرى إخطارها لمباشرة التحقيقات.