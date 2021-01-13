ضبط مجموعة وافدين بالسعودية أدارو شقة لإنتاج مياه "زمزم" مغشوشة

كتب مصطفى عنبر

ضبطت الجهات الأمنية المعنية بالعاصمة السعودية الرياض، مجموعة من الوافدين أداروا وحدة سكنية لبيع مياه مغشوشو تحمل ملصقات "ماء زمزم" للمواطنين.

وافدون يحولون وحدة سكنية إلى معمل لإنتاج مياه مغشوشة تحمل ملصقات "زمزم".. ومراقبو #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، يضبطون المخالفين ويصادرون العبوات قبل تداولها في الأسواق ويغلقون الموقع.. pic.twitter.com/Wix0jojpQw — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) January 12, 2021

وضبط مراقبو أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدين حوّلوا وحدة سكنية إلى معملٍ لإنتاج مياه مغشوشة تحمل ملصقات "زمزم".

ووفق أمانة الرياض، التى نشرت فيديو للواقعة عبر تويتر، فقد تمّ ضبط المخالفين ومصادرة العبوات قبل تداولها في الأسواق وإغلاق الموقع.