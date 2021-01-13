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ضبط مجموعة وافدين بالسعودية أدارو شقة لإنتاج مياه "زمزم" مغشوشة

الأربعاء، 13 يناير 2021 07:39 م
ضبط مجموعة وافدين بالسعودية أدارو شقة لإنتاج مياه "زمزم" مغشوشة مياه زمزم
كتب مصطفى عنبر

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ضبطت الجهات الأمنية المعنية بالعاصمة السعودية الرياض، مجموعة من الوافدين أداروا وحدة سكنية لبيع مياه مغشوشو تحمل ملصقات "ماء زمزم" للمواطنين.

 

 

وضبط مراقبو أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدين حوّلوا وحدة سكنية إلى معملٍ لإنتاج مياه مغشوشة تحمل ملصقات "زمزم".

ووفق أمانة الرياض، التى نشرت فيديو للواقعة عبر تويتر، فقد تمّ ضبط المخالفين ومصادرة العبوات قبل تداولها في الأسواق وإغلاق الموقع.


السعودية

مياه زمزم

الرياض

ماء زمزم

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