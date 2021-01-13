ضبط شركة مستلزمات طبية تبيع أدوية إجهاض وأدوية مخدرة بدون ترخيص

الفيوم رباب الجالي

شنت الرقابه التموينية بمحافظة الفيوم حملات مكبره على الاسواق وشركات بيع المستلزمات الطبية بتوجهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم وتحت اشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم لضبط الشركات الغيى مرخصة والأدوية الغير نصرخ بتداولها وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين



وتمكنت الحملات برئاسة المهندس عوض الردينى رئيس الرقابة التموينيه و المهندس أشرف البيتينى و المفتشين هانى كمال و طه جمعه و عزالدين مجدى من ضبط شركة مستلزمات طبيه تبيع ادويه مخدره وادوية اجهاض ببندر الفيوم وتم التخفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة ، واخطرت النيابه التى تولت التحقيق .



