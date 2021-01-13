اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يناير 2021 02:27 ص
خالد صلاح
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ضبط شركة مستلزمات طبية تبيع أدوية إجهاض وأدوية مخدرة بدون ترخيص

الأربعاء، 13 يناير 2021 01:36 ص
ضبط شركة مستلزمات طبية تبيع أدوية إجهاض وأدوية مخدرة بدون ترخيص أدوية - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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شنت الرقابه التموينية بمحافظة الفيوم حملات مكبره على الاسواق وشركات بيع المستلزمات الطبية بتوجهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم وتحت اشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم لضبط الشركات الغيى مرخصة والأدوية الغير نصرخ بتداولها وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين


وتمكنت الحملات برئاسة المهندس عوض الردينى رئيس الرقابة التموينيه و المهندس أشرف البيتينى و المفتشين هانى كمال و طه جمعه و عزالدين مجدى من  ضبط شركة مستلزمات طبيه تبيع ادويه مخدره وادوية اجهاض  ببندر الفيوم وتم التخفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة ، واخطرت النيابه التى تولت التحقيق .

 

 


مديرية التمويز بالفيوم

الأدويو الغير مرخصة

الفيوم

محافظة الفيوم

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