صحيفة أرجنتينية: الفاتيكان أول دولة فى العالم تحصن سكانها بالكامل ضد كورونا

كتبت ـ فاطمة شوقى

قالت صحيفة "تيلام" الأرجنتينية إن تلقى الفاتيكان 10 آلاف جرعة من اللقاحات خاصة من فايزر، ويبقى الشكوك حول ما إذا كان البابا فرانسيس سيكون أول من يحصل عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الـ10 آلاف جرعة من اللقاح التى صنعته شركة فايزر إلى الفاتيكان، وهو ما يكفى لتحصين 4730 من السكان والعاملين والمتقاعدين فى الدولة الصغيرة، بالإضافة إلى الأساقفة، وبالتالى تعتبر الفاتيكان الدولة الأولى فى العالم التى لديها القدرة على تطعيم جميع سكانها.

لقد تمكنوا من الوصول إلى شراء القوارير بفضل الاتفاقية التى تربط الفاتيكان بالدولة الإيطالية منذ عام 1929 (اتفاقيات لاتيران) والتى تسمح لهذه الدولة بعدم وجود حدود مع الاتحاد الأوروبى، وأن عملاتها هى اليورو وأن يتم تقاسم أمن ساحة القديس بطرس بين عمدة روما وحاكم الفاتيكان.

تم تكييف ردهة قاعة بول السادس، حيث سيتم بداية التطعيم، كغرفة للتلقيح وهناك يتم حفظ الأمصال فى ثلاجة خاصة لتخزين جميع اللقاحات فى -80 درجة. بسعة 7000 شخص، هو المكان الذى يحتضن فيه البابا جمهوره فى الصيف، عندما يمنعهم "فيراجوستو" الرومانى من الظهور فى ساحة القديس بطرس.

وذكرت مديرية الصحة والنظافة فى محافظة الفاتيكان فى بيان لها أن الجرعات "ستقدم من قبل كوادر طبية وتمريضية مؤهلة دائما وفق التوصيات الصحية للوباء".

ووفقًا للفاتيكان، سيتم اتباع "معايير اختيار الفئات الأكثر تعرضًا للعدوى ووفقًا للالتصاقات الطوعية"، مع إعطاء "الأولوية لموظفى الصحة والأمن العام وكبار السن والموظفين الذين هم على اتصال متكرر أكثر مع عامة".

بينما تؤكد بعض مصادر الفاتيكان أن فرانسيس يمكن أن يكون أول مواطن فاتيكانى يتم تطعيمه، نظرًا لسنه وتعرضه للعامة - وكمثال لبقية العالم - تؤكد الشهادات الأخرى أن البابا يود إعطاء الأولوية للحرس والموظفين، حتى أن هناك تكهنات حول إمكانية إعطاء اللقاح الأول لسلفه ، البابا الفخرى بنديكتوس السادس عشر، الذى يبلغ من العمر 93 عامًا ويقيم فى دير داخل الفاتيكان.